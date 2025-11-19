Nelle Final Eight di Bologna gli azzurri di Volandri chiudono la pratica nei due singolari. Splendono Cobolli e Berrettini: ora semifinale contro il Belgio.

L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis 2025. La squadra di Filippo Volandri, all’esordio nelle Final Eight di Bologna, supera l’Austria per 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, rendendo superfluo il doppio Bolelli/Vavassori.

Ad aprire la giornata è stato Berrettini, protagonista di una prova solida e di carattere contro Jurij Rodionov: 6-3 7-6 il risultato finale che ha consegnato agli azzurri il primo punto. Il romano ha resistito nei momenti più complicati del secondo set, sostenuto dal calore del pubblico del PalaDozza.

A chiudere i conti ci ha pensato Flavio Cobolli, numero 22 del ranking ATP, autore di una prestazione praticamente perfetta contro Filip Misolic (n.79). L’azzurro ha dominato 6-1 6-3 in appena un’ora e cinque minuti, regalando all’Italia il pass per la semifinale, dove ad attenderla c’è il Belgio, capace di eliminare la Francia.

Salvo sorprese, la sfida di venerdì proporrà i duelli Cobolli-Bergs e Berrettini-Collignon, con eventuale doppio tra Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen.

Le reazioni

Cobolli: “Il giorno più bello della mia vita”

“È davvero speciale giocare qui. È sicuramente il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Grazie al pubblico, avremo ancora bisogno di voi”, ha dichiarato Cobolli a SuperTennis al termine del match. “Matteo ha fatto una grande partita. Ci motiva tutti a dare il massimo”.

Berrettini: “Queste emozioni sono il motivo per cui gioco la Davis”

“Il pubblico italiano mi era mancato tantissimo. Le emozioni di oggi sono il motivo per cui gioco la Davis. Qui non giochi solo per te stesso, ma per tutti”, ha spiegato Berrettini. “Anche sotto 0-40 bisogna lottare. Pensavo solo a fare un punto alla volta”.

Volandri: “Mentalità vincente, Cobolli super approccio”

Molto soddisfatto il capitano Filippo Volandri:

“Sono orgoglioso dei ragazzi. Sulla carta c’era differenza di ranking, ma abbiamo imparato che nulla è scontato. Abbiamo fatto punteggio pieno. Ora semifinale durissima con il Belgio, con Bergs e Collignon che in Davis si trasformano”.

Su Berrettini: “Nessuna sorpresa sulla sua capacità di risollevarsi”.

Su Cobolli: “Mi è piaciuto l’approccio, ha tenuto Misolic sempre in difficoltà. Un esordio nelle Final Eight gestito alla perfezione”.