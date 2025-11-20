Si è tenuto in questi minuti il sorteggio validi per conoscere gli avversari dell’Italia ai Playoff Mondiali.

Dopo due Mondiali di fila senza la nostra partecipazione l’Italia non può assolutamente sbagliare. In questi minuti si è tenuto il sorteggio valido per i Playoff Mondiali con l’Italia che ha finalmente conosciuto le squadre che affronterà in semifinale e poi nella finale del torneo. Gli azzurri sono in prima fascia e sono la grande favorita, ma come capitato nelle ultime edizioni contro Macedonia del Nord e Svezia gli azzurri sanno che devono dare il massimo.

Playoff Mondiali, ecco le possibili avversarie dell’Italia

Il prossimo 26 Marzo l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale Playoff che si terrà probabilmente a Bergamo mentre in questi minuti si è tenuto il sorteggio anche per quel che riguarda la finale. Gli azzurri affronteranno in caso di passaggio di finale contro la vincente tra Galles e Bosnia, due squadre fastidiose ma non eccelse.

Un sorteggio non durissimo per la Nazionale che giocherà la semifinale in casa ma giocherà la finale fuori casa o a Cardiff o contro la Bosnia e non è per nulla semplice. Un sorteggio fortunato a metà ma l’Italia non può assolutamente sbagliare.