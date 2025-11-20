Grande attesa per il sorteggio dei Playoff dei Mondiali e per i restanti Quarti di finale di Coppa Davis. In campo anche Eurolega.

In attesa dei grandi eventi del prossimo weekend lo sport oggi in tv vedrà diverse situazioni molto interessanti. Con Spagna Repubblica Ceca e Germania Argentina si completerà il tabellone dei Quarti di finale nella Coppa Davis di Bologna ma occhio anche al sorteggio per i Playoff Mondiali che vedrà anche l’Italia protagonista.

Italia e non solo, cosa offre lo sport oggi in tv

L’Italia di Gennaro Gattuso parte in prima fascia e c’è grande attesa per capire quali saranno le due avversarie nella strada verso ai Mondiali di calcio 2026. Spazio anche all’Eurolega e torna in campo l’Olimpia Milano, attesa ad una sfida non semplice contro l’Hapoel Tel Aviv per continuare a vincere anche in chiave europea. Ecco il programma con lo sport in tv oggi:

10.00 Tennis, Coppa Davis: quarti di finale, Spagna-Rep.Ceca – SuperTennis HD, SuperTenniX

13.00 Calcio, Sorteggio play-off Mondiali – Rai Sport HD, Sky Sport 24, Rai Play, Sky Go, NOW, skysport.it, sportmediaset.it, FIFA+

14.00 Calcio femminile, amichevole: Italia U16-Germania U16 – Vivo Azzurro TV

Non prima delle 17.00 Tennis, Coppa Davis: quarti di finale, Argentina-Germania – SuperTennis HD, SuperTenniX

18.30 Basket, Eurolega: Efes-Barcellona – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.45 Calcio femminile, Champions League: Twente-Atletico Madrid – Disney+

19.00 Pallanuoto, Euro Cup: Savona-Spandau 04 Berlino – European Aquatics TV

20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Barcellona-Trieste – European Aquatics TV

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Leuven-Roma – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: Chelsea-Barcellona – Disney+

21.00 Calcio femminile, Champions League: PSG-Bayern – Disney+