Negli ultimi giorni ci sono state grosse polemiche riguardo ciò che è accaduto in Formula Uno. In casa Ferrari il clima non è dei migliori.

Mentre le due McLaren e Max Verstappen sono pronte a giocarsi il Mondiale in questi ultimi Gran Premi della stagione, la situazione in casa Ferrari è ben diversa e c’è poco da dire in una stagione quasi da dimenticare. Pochissime gioie e tante delusioni per i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e negli ultimi giorni sono arrivate parole al vetriolo di John Elkann che ha invitato i piloti a concentrarsi solo sulla pista e a non pensare ad altro. In particolare in molti hanno sottolineato che quest’anno sono arrivate alcune lamentele dei piloti sul reale valore della vettura e cosi il capo Ferrari ha dato un importante messaggio.

Hamilton è netto riguardo alla situazione in casa Ferrari, le parole non lasciano dubbi

Mancano pochi giorni ad un nuovo gran premio e nelle interviste con i media il pilota Ferrari Lewis Hamilton ha dato un messaggio di risposta facendo chiarezza sulle recenti polemiche. A riguardo il pilota ha sottolineato: “Sento Elkann tutte le settimane, non è stata una stagione facile ma la mia determinazione è intatta. Sono stupito dalla mia resilienza e sono convinto che ricostruiremo tutto ciò che serve per riportare la Ferrari alla vittoria”, la chiosa del pilota britannico.

Lewis è un pluricampione titolato ma alla Ferrari sono arrivate più batoste che altro e lui ha spiegato: “Non sento che in Ferrari vi sia la ricerca di un colpevole, siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Sono comunque ancora convinto al 100 % della scelta che ho fatto di approdare in Ferrari”, chiude il pilota.