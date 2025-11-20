La stagione MotoGp è terminata ufficialmente ma sia media che addetti ai lavori riflettono sulla situazione di Pecco Bagnaia.

Dopo Valentino Rossi Pecco Bagnaia è stato il pilota che più ha rappresentato l’Italia negli ultimi anni e a lui resta lo straordinario risultato di aver vinto il titolo in Ducati, un risultato molto importante. Il 2025 però non è stato un anno facile per Bagnaia, distrutto nel confronto con il compagno di squadra Marc Marquez e che ha terminato con una caduta, un’annata letteralmente da dimenticare.

Bagnaia sotto attacco, il messaggio di Lorenzo è durissimo

Bagnaia ha il contratto in scadenza nel 2026 e c’è qualcuno che alimenta dubbi sul suo futuro. Lui giura fedeltà alla Ducati ma allo stesso tempo occhio a cosa potrebbe succedere nel caso – anche nel prossimo anno – vi possano esserci dei problemi e a riguardo è intervenuto l’ex campione Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ora addetto ai lavori come manager di Vinales, ha parlato ai microfoni di GpOne ed ha dichiarato:

“Il problema è che nel 2026 la Ducati non cambierà molto rispetto a quest’anno. Questi tre mesi gli serviranno per staccare, ma secondo me manca di allegria ed entusiasmo. Da fuori mi sembra spento, quasi negativo. Serve che qualcuno lo aiuti a ritrovare entusiasmo e cosi il resto potrebbe arrivare di conseguenza”, chiude Lorenzo.