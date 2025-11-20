SKY SPORT – Calcio Internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue1 in campo nel weekend
Ecco tutti gli impegni del grande calcio prodotto su Sky Sport nel prossimo weekend. Grandi campionati internazionali in arrivo.
Milano, 20 novembre 2025. Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono anche i campionati internazionali su Sky e in streaming su NOW. Da domani, venerdì 21, a lunedì 24 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE – In Inghilterra va in scena la 12ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Burnley-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamento con Liverpool-Nottingham Forest (Sky Sport Uno), Bournemouth-West Ham (Sky Sport Mix), Fulham-Sunderland (Sky Sport 257), Brighton-Brentford (Sky Sport 258) e Wolverhampton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Alle 18.30 sarà la volta di Newcastle-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Due le partite in programma domenica: alle 15 Leeds-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Arsenal-Tottenham (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21 chiude la giornata la sfida tra Manchester United ed Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K).
BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per l’undicesimo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Mix, apre la giornata il match Mainz-Hoffenheim. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Bayern Monaco-Friburgo (Sky Sport Max) e alle 18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Sky Sport Mix). Domenica due partite da vivere ancora su Sky Sport Mix: alle 15.30 Lipsia-Werder Brema e alle 17.30 St.Pauli-Union Berlino.
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 13ª giornata di Ligue 1. Venerdì alle 20.45 la sfida tra Nizza e Olympique Marsiglia (Sky Sport Calcio); sabato in programma alle 21.05 il match PSG-Le Havre (Sky Sport 253). Domenica alle 20.45 toccherà a Lille-Paris FC (Sky Sport Calcio). Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). Calcio internazionale: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW.
PREMIER LEAGUE – 12a giornata
- SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 13.30 BURNLEY-CHELSEA Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Nicolò Ramella
- Alle 16 LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST Sky Sport Uno e NOW telecronaca Massimo Marianella
- BOURNEMOUTH-WEST HAM Sky Sport Mix e NOW telecronaca Matteo Marceddu
- FULHAM-SUNDERLAND Sky Sport 257 e NOW telecronaca Federico Zanon
- BRIGHTON-BRENTFORD Sky Sport 258 e NOW telecronaca Dario Massara
- WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE Sky Sport 259 e NOW telecronaca Paolo Redi Alle 18.30
- NEWCASTLE-MANCHESTER CITY Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo
- DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 15 LEEDS-ASTON VILLA Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Massimo Marianella
- Alle 17.30 ARSENAL-TOTTENHAM Sky Sport Uno e NOW telecronaca Federico Zancan
- LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
- Alle 21 MANCHESTER UNITED-EVERTON Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Paolo Ciarravano
- BUNDESLIGA – 11a giornata
- VENERDÌ 21 NOVEMBRE
- Alle 20.30 MAINZ-HOFFENHEIM Sky Sport Mix e NOW telecronaca Pietro Nicolodi
- SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 15.30 BAYERN MONACO-FRIBURGO Sky Sport Max e NOW telecronaca Pietro Nicolodi Alle 18.30 COLONIA-EINTRACHT FRANCOFORTE Sky Sport Mix e NOW telecronaca Christian Giordano
- DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 15.30 LIPSIA-WERDER BREMA Sky Sport Mix e NOW telecronaca Pietro Nicolodi Alle 17.30 ST. PAULI-UNION BERLINO Sky Sport Mix e NOW telecronaca Christian Giordano
- LIGUE 1 – 13a giornata
- VENERDÌ 21 NOVEMBRE
- Alle 20.45 NIZZA-OLYMPIQUE MARSIGLIA Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Federico Zanon
- SABATO 22 NOVEMBRE
- Alle 21.05 PSG-LE HAVRE Sky Sport 253 e NOW telecronaca Filippo Benincampi
- DOMENICA 23 NOVEMBRE
- Alle 20.45 LILLE-PARIS FC Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Filippo Benincampi
STUDI PRE E POSTPARTITA SABATO 22 NOVEMBRE Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero DOMENICA 23 NOVEMBRE Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio