Shelton-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Tokyo 2023

Ben Shelton sfiderà Aslan Karatsev nella finale del torneo ATP 500 di Tokyo 2023, evento in programma dal 16 al 22 ottobre. Prosegue l’ascesa del giovane talento americano, il quale dopo la memorabile cavalcata agli US Open e i quarti di finale della scorsa settimana a Shanghai ora raggiunge la finale in quel di Tokyo. Punti importanti in palio per Shelton, che pur essendo non uno dei principali favoriti potrebbe rientrare incredibilmente in corsa per un posto alle Finals di Torino. Nell’atto conclusivo sfida un Karatsev che come al solito diventa un cliente tra i più scomodi in circolazione in quelle settimane in cui tutto gli funziona alla perfezione. In Giappone è giunto in finale senza perdere alcun set, si tratterà quindi di un test tutt’altro che banale per Shelton.

Shelton e Karatsev scenderanno in campo oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 09:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo nipponico garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.