Serie A 2023/2024: calendario, programma orari e tv prossima giornata 29-30 dicembre 2023

Il programma della 18esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite 29 e 30 dicembre 2023. La massima divisione del calcio italiano non ci lascia soli durante queste feste, e dopo il turno pre-natalizio arriva il penultimo del girone d’andata proprio a poche ore dalla fine dell’anno solare. Si inizia alle 18:30 di venerdì 29 dicembre con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza, mentre a chiudere il 2023 saranno Juventus e Roma all’Allianz Stadium sabato sera.

PROGRAMMA 18^ GIORNATA SERIE A 2023/2024

Venerdì 29 dicembre

Ore 18:30 – Fiorentina vs. Torino (Dazn)

Ore 18:30 – Napoli vs. Monza (Dazn)

Ore 20:45 – Genoa vs. Inter (Dazn)

Ore 20:45 – Lazio vs. Frosinone (Dazn, Sky)

Sabato 30 dicembre

Ore 12:30 – Atalanta vs. Lecce (Dazn)

Ore 15:00 – Cagliari vs. Empoli (Dazn, Sky)

Ore 15:00 – Udinese vs. Bologna (Dazn)

Ore 18:00 – Milan vs. Sassuolo (Dazn, Sky)

Ore 18:00 – Hellas Verona vs. Salernitana (Dazn)

Ore 20:45 – Juventus vs. Roma (Dazn)