Sassuolo-Galatasaray oggi in tv: data, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sassuolo-Galatasaray, match valevole per la fase a gironi della Viareggio Cup 2024. E’ tutto pronto per l’inizio di uno dei tornei più importanti a livello giovanile. I neroverdi sono i campioni in carica avendo trionfato lo scorso anno e ora vogliono provare a ripetersi. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 12 febbraio alle ore 15:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma Sportface.it fornirà una diretta testuale con costanti aggiornamenti in tempo reale.

