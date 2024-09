Sampdoria-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Sudtirol, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Solo due punti ed ultimo posto in classifica per la squadra blucerchiata di Andrea Sottil, che ancora non è riuscito a trovare la giusta formula per far rendere al meglio i suoi ragazzi. Il tempo stringe e serve una svolta.

Sampdoria-Sudtirol, come seguire il match

La formazione altoatesina, invece, ha ritrovato la vittoria nello scorso turno contro la Reggiana e ha intenzione di dare seguito ai risultati per consolidare il buon piazzamento in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 settembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

RISULTATI E CLASSIFICA