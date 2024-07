Portorico-Messico in tv: programma, orario e diretta semifinale Preolimpico San Juan 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Portorico-Messico, sfida valida come semifinale del torneo Preolimpico di San Juan 2024 di basket. I primatisti del girone B sfideranno la seconda classificata del girone A: i padroni di casa hanno sconfitto l’Italia al termine della seconda e ultima giornata dei raggruppamenti, meritando dunque la semifinale da favoriti contro i messicani per un posto in finale. In palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, quindi motivazioni ai massimi livelli per Portorico e Messico; una sfida da non perdere, dalla quale uscirà una delle due finaliste, mentre l’altra si dedurrà dall’esito del confronto tra Italia e Lituania.

La palla a due è fissata alle durante la notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio, a partire dalle ore 01.00 italiane (19.00 locali). Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Portorico-Messico, valida come semifinale del torneo Preolimpico di San Juan di basket.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGI 2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, così come in live streaming su Sky Go e Now Tv e su Dazn. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori una diretta testuale, con cronaca e aggiornamenti post-match e la classifica aggiornata con tutti i risultati nonché le informazioni utili per non perdersi davvero nulla su questo Preolimpico.