Portogallo-Repubblica Ceca oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Euro 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Portogallo-Repubblica Ceca, match valevole per la prima giornata del girone F di Euro 2024. La squadra allenata da Roberto Martinez, per forza di cose, va annoverata tra le grandi favorite per la vittoria finale. Per la compagine lusitana sarà importante partire bene in una sfida che potrebbe nascondere tante insidie e che andrà affrontata con la massima attenzione, per evitare di ricevere delle spiacevoli sorprese.

Portogallo-Repubblica Ceca, come seguire il match

I cechi, dal loro canto, sono consapevoli di avere le carte in regola per poter mettere in difficoltà di loro avversari odierni e, per questo motivo, faranno di tutto per provare a portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 18 giugno e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 1, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e Rai Play. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.