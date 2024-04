Playoff NBA 2024, Indiana Pacers-Milwaukee Bucks gara-3 stanotte in tv: canale, orario e streaming

Stasera, venerdì 26 aprile, alle 23:30 Indiana Pacers e Milwaukee Bucks scenderanno in campo in occasione di gara-3 della serie di primo turno dei Playoff Nba 2024. La serie al momento è in parità sull’1-1 Milwaukee ha vinto il primo match 109-94, mentre il secondo ha sorriso ai Pacers sul 108-125. Adesso il confronto si sposta al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport NBA, oltre che in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina e nel corso della giornata di sabato 27 aprile sono previste delle repliche su Sky Sport NBA.