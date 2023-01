Napoli-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita decisiva per le sorti del campionato al Maradona: gli azzurri vogliono vincere per avvicinarsi allo scudetto, i giallorossi per dare un segnale importante e restare in zona Champions. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 29 gennaio.

Napoli-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.