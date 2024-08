MotoGP, GP Aragon 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP è pronta ad un grande ritorno: il Gran Premio di Aragon. Dopo la tappa in Austria, il motomondiale si sposta tra i Pirenei, dove va in scena il dodicesimo appuntamento della stagione. Il round iberico mancava in calendario dal 2022, quando – dopo aver ospitato la categoria per dodici anni consecutivi – era stato rimosso dall’itinerario del paddock. La MotoGP ha infatti deciso di garantire la presenza, a rotazione, di non più di tre circuiti spagnoli ogni anno. Il weekend di Aragon è ora pronto a tornare, con il round in programma tra il 30 agosto e l’1 settembre.

I piloti scenderanno in pista per la prima volta nella giornata di venerdì, dedicata alle prove libere. La prima sessione è attesa tra le 10:45 e le 11:30, mentre il prequalifiche avrà luogo a partire dalle 15:00, terminando poi alle 16:00. L’ultima finestra dedicata alle prove libere è in programma per sabato mattina, con le moto in pista tra le 10:10 e le 10:40. Subito dopo, dalle 10:50 fino alle 11:30, andrà in scena la caccia alla pole position, con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza sia della gara sprint che della corsa domenicale. La ‘mini gara’, di undici giri, è attesa sabato pomeriggio alle 15:00. Infine, il weekend di concluderà domenica, con il Gran Premio che avrà inizio alle 14:00.

Il fine settimana sarà interamente disponibile a tutti gli abbonati Sky, che potranno usufruire dei canali di Sky Sport MotoGP e di Sky Sport Uno. Inoltre, è possibile seguire ogni sessione anche in streaming, sulle piattaforme di Sky Go e di NOW. La giornata di sabato, dedicata a qualifiche e gara sprint, verrà trasmessa anche in chiaro e potrà essere seguita in diretta su Tv8. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati su tutta l’azione del weekend, accompagnandovi attraverso dirette testuali, risultati, pagelle e le parole dei protagonisti.