Milan-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Lecce, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo l’entusiasmante qualificazione alle semifinali di Champions League è tempo di tornare con la testa al campionato per i rossoneri, anche perché c’è un posto tra le prime quattro a cui ambire. Però molto motivato lo sarà anche il Lecce, ormai a secco di vittorie da mesi e in una situazione di classifica che si fa sempre più pericolosa di settimana in settimana. La sfida è in programma oggi, domenica 23 aprile alle ore 18:00 a San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.