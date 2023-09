Macedonia del nord-Italia oggi in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

Tutto pronto per Macedonia del nord-Italia, match della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei del 2024, che segna il debutto sulla panchina azzurra del nuovo Ct Luciano Spalletti. La partita è in programma alle 20:45 di oggi, sabato 9 settembre, a Skopje contro la nazionale che un anno fa sancì l’esclusione degli azzurri dal Mondiale in Qatar. L’Italia va alla ricerca della seconda vittoria nel girone con l’obiettivo di agganciare al secondo posto l’Ucraina, in vista dello scontro diretto contro Malinovskyi e compagni che oggi ospiteranno la capolista Inghilterra. L’unica vittoria nei tre precedenti con la Macedonia risale all’ottobre 2016. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa gara che apre un nuovo corso azzurro.