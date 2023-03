Italia-Ucraina Under 21 stasera in tv: canale, orario e streaming amichevole

L’Italia Under 21 sfida i pari età dell’Ucraina a Reggio Calabria. Stasera, lunedì 27 marzo, alle 20:00, gli azzurrini di Paolo Nicolato cercheranno un buon risultato in quello che è l’ultimo test prima dell’Europeo di categoria. Dopo la vittoria sulla Serbia di Backa Topola, la nazionale azzurra vuole mettersi in luce con un’altra buona prestazione. Quattro i precedenti tra le due selezioni under 21: tre le vittorie dell’Italia, una degli ucraini, con l’ultimo incrocio che risale al marzo del 2013 (deciso da Immobile). La partita non potrà essere seguita in tv sui canali Rai. La diretta sarà assicurata in streaming sul sito Figc.it e sui canali social della Federazione.

