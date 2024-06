Italia-Turchia oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Turchia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali U17 2024 di basket. I ragazzi di coach Mangone ripartono dopo l’amara sconfitta all’esordio arrivata nella partita contro l’Argentina, in cui gli Azzurrini hanno di fatto comandato fino a tre minuti dalla fine. Trascinata dai 20 punti di Perez, l’Italia si è fatta sorprendere dal parziale di 0-10 arrivato nella parte centrale dell’ultimo quarto, che ha indirizzato il match. Ora un’altra sfida di livello, contro i padroni di casa, per provare a rifarsi contro una squadra che ha perso all’esordio nel confronto pirotecnico con la Nuova Zelanda, che si è imposta con il risultato di 94-114. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 30 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Turchia, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.