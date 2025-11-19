Collegamento live da Zurigo su Sky Sport 24, NOW e SkySport.it. In studio Mario Giunta con Marco Nosotti e Federico Zancan per seguire il sorteggio che definirà il cammino degli Azzurri di Gattuso.

È tutto pronto per il sorteggio dei playoff europei verso i Mondiali 2026, in programma domani, giovedì 20 novembre, con diretta a partire dalle ore 13 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e sul sito SkySport.it. Dalla sede FIFA di Zurigo verranno definite le ultime quattro nazionali che completeranno il quadro europeo dei qualificati alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti.

Per l’Italia di Rino Gattuso si tratta di un passaggio cruciale: gli Azzurri, inseriti in prima fascia, disputeranno la semifinale in casa e affronteranno una squadra della quarta fascia, ovvero una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania o Macedonia del Nord. La formula prevede poi che la vincente di questa semifinale attenda in finale la squadra che uscirà dalla sfida tra una nazionale della seconda fascia e una della terza.

Il percorso si articolerà in due fasi secche, entrambe da dentro o fuori:

Semifinali il 26 marzo 2026

Finali il 31 marzo 2026

Le quattro nazionali vincitrici dei rispettivi percorsi conquisteranno gli ultimi pass europei per il Mondiale.

La copertura speciale di Sky permetterà di seguire in diretta tutti i passaggi del sorteggio. In studio, a condurre l’analisi e commentare gli accoppiamenti, ci saranno Mario Giunta, Marco Nosotti e Federico Zancan, pronti a ricostruire scenari, rischi e opportunità del cammino azzurro verso Nord America 2026.