Irlanda-Francia, programma e telecronisti Sky e TV8 qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Irlanda-Francia, match valido per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. I galletti sfidano l’Eire in un sfida di certo non facile per i vicecampioni del mondo in carica, peraltro remake di una partita davvero controversa con il gol di mano di Henry che qualificò i transalpini ai Mondiali. Si parte alle ore 20.45 di lunedì 27 marzo, chi vincerà?

Irlanda-Francia sarà visibile su Sky Sport Football (in chiaro su TV8) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni.