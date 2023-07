F1 GP Belgio 2023: sprint race posticipata alle 17.05 per ritardo shootout

La sprint race del GP del Belgio di F1 è stata posticipata alle ore 17.05. Il motivo è legato al ritardo con cui ha preso il via questa mattina la sprint shootout, rimandata di 35 minuti, con via alle 12.35, a causa della tanta pioggia che si è accumulata sulla pista di Spa. Per questo motivo, in virtù del regolamento che prevede una distanza di quattro ore e mezzo dall’inizio delle shootout alla sprint, è automatico uno slittamento alle ore 17.05, dunque 35 minuti avanti anche la gara sprint.