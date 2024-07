Genoa-Venezia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Tutto pronto per il primo confronto tra due club di Serie A 2024/2025: Genoa e Venezia scenderanno in campo alle 17:00 di oggi, sabato 20 luglio, al ‘Benatti’ di Moena. In Val di Fassa è tempo di indicazioni preziose per Alberto Gilardino ed Eusebio Di Francesco, che sperano di vedere passi in avanti sul piano del gioco e della condizione fisica. Il Genoa potrà contare (probabilmente solo per un piccolo spezzone) anche su Ruslan Malinovskyi, di rientro dalle ferie post Europeo. E mentre il mercato entra nel vivo, con le voci anche in uscita su Vasquez, Gudmundsson e Retegui, i tre gioielli del club rossoblù. Idee chiare anche in casa Venezia. “In questo momento il nostro intento è quello di prendere dei ragazzi che possono essere un valore in futuro per il Venezia, ma anche che siano pronti, o che abbiamo avuto esperienze positive in Serie A”, ha detto in conferenza stampa il ds Antonelli alla vigilia della partita.

Ora parola al campo con i suoi giudizi parziali e frammentari come in ogni estate di precampionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Telenord, emittente televisiva che trasmette i suoi programmi sul canale 11 del digitale terrestre in tutta la Liguria e che è disponibile anche in streaming sul sito della piattaforma. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dalle 17:00.

DATA: Sabato 20 luglio

ORARIO: 17:00

TV: Telenord