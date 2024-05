Forlì-Trieste oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Forlì-Trieste, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Nella partita che ha inaugurato la serie è proseguito l’ottimo momento di forma della squadra di coach Christian, che si è aggiudicata la quarta vittoria in altrettanti incontri giocati nella post season. Soprattutto, i friulani, trascinati dai 20 punti di Candussi e dai 17 di Ruzzier, hanno subito strappato il fattore campo agli avversari, ottenendo un risultato importante in vista del prosieguo della serie. Ora, da una parta Trieste segna un altro colpo esterno, mentre Forlì deve necessariamente aggiudicarsi almeno questa partita per portare la serie in parità e cercare, a sua volta, la vittoria in trasferta quando ci sarà il cambio di campo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 21 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Forlì-Trieste, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.