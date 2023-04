Fiorentina-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Sampdoria, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Si scende in campo allo stadio Franchi e da una parte troviamo la viola che non vince da un po’ nonostante le ottime soddisfazioni dell’ultimo periodo e i blucerchiati all’ultima spiaggia per provare a evitare la retrocessione. Si parte alle ore 18 di domenica 30 aprile.

Fiorentina-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.