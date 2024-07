Fiorentina-Reggiana oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 20:00 di oggi, venerdì 19 luglio, la Fiorentina e la Reggiana scenderanno in campo in occasione del secondo test del precampionato viola. Dopo la sgambata con la Primavera, si alza l’asticella per gli uomini di Raffaele Palladino che sfideranno la formazione di William Viali, che milita in Serie B. Presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park, il nuovo tecnico della Fiorentina cerca indicazioni preziose dai suoi giocatori e per i tifosi c’è curiosità per vedere all’opera Moise Kean, ultimo arrivato e nuovo rinforzo per l’attacco. Aspettando altri acquisti, l’ex Juventus è uno dei più attesi e vuole subito trovare confidenza con la porta con la sua nuova maglia. Si tratta dell’ultimo test del ritiro al Viola Park. Successivamente la squadra gigliata volerà in Inghilterra dove giocherà tre partite amichevoli.

“Stiamo lavorando con grande entusiasmo e bene, divertendoci e mettendo dentro nuove idee. C’è stata subito empatia e sintonia con lo staff e stiamo mettendo un mattone alla volta per la nuova stagione perché siamo ambiziosi”, ha detto Rolandro Mandragora uno dei leader del centrocampo fiorentino. Ora si vuole passare dalle parole ai fatti e dopo due finali consecutive in Conference League la Fiorentina vuole sognare in grande con l’obiettivo di conquistare un trofeo. Intanto, c’è il primo test di livello dell’estate. Come seguirlo? La partita contro la Reggiana sarà trasmessa in diretta su Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia.

DATA: Venerdì 19 luglio

ORE: 20:00

TV e STREAMING: DAZN