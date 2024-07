Fiorentina-Fiorentina Primavera oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorentina-Fiorentina Primavera, match valevole per l’amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione di 2024/2025. La formazione toscana, guidata dal nuovo allenatore Raffaele Palladino, vuole iniziare questa stagione con il piede giusto in questa amichevole in famiglia. Il test sarà utile soprattutto per mettere dei minuti nelle gambe e prepararsi ai prossimi impegni, che potranno sicuramente dare qualche indicazione in più.

Fiorentina-Fiorentina Primavera

Per la squadra viola sarà anche l’occasione di vedere per la prima volta all’opera alcuni dei nuovi innesti, su tutti Moise Kean, attaccante arrivato per circa 18 milioni complessivi dalla Juventus. La partita andrà in scena alle ore 18:30 di domenica 14 luglio, per il momento, non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che il club ducale comunichi aggiornamenti a ridosso della sfida. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.