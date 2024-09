F1, qualifiche GP Azerbaijan oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Sul circuito cittadino di Baku vanno in scena le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan. La F1 viene ospitata dalla pista azera in occasione del diciassettesimo appuntamento del mondiale 2024. Si tratta di un momento delicato per il campionato, con McLaren a solo otto punti di distanza rispetto a Red Bull nella classifica costruttori e il sorpasso sempre più vicino. La pista di Baku vede come ultimo poleman Charles Leclerc, mentre la vittoria nel 2023 era andata nelle mani del messicano Sergio Perez. Le qualifiche, insieme ad una buona strategia nella giornata di domenica, è un elemento fondamentale su un tracciato come quello di Baku, che offre scarse possibilità di sorpasso in curva.

Le qualifiche andranno in scena nel pomeriggio di sabato 14 settembre, a partire dalle 14:00 italiane. La sessione sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it mette a vostra disposizione una diretta testuale, che verrà aggiornata in tempo reale in modo da non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista.