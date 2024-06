F1, prove libere GP Spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La F1 sbarca in terra catalana per il Gran Premio di Spagna. L’evento, decima tappa del calendario 2024, è ospitato dal circuito di Barcellona, palcoscenico storico del Circus. Nel paddock non mancano gli eroi di casa per questo weekend: Carlos Sainz e Fernando Alonso. Lo scudiero dell’Aston Martin è uno dei due piloti spagnoli che hanno ottenuto la vittoria a Barcellona. Il numero 55 di casa Ferrari cercherà di rientrare in questo esclusivo albo proprio questo fine settimana. L’azione in pista è prevista a partire da venerdì 21 giugno, terminando poi domenica 23 giugno con lo svolgimento della gara domenicale.

LA DIRETTA TESTUALE – PROVE LIBERE 1

LA DIRETTA TESTUALE – PROVE LIBERE 2

La giornata di venerdì 21 giugno è interamente dedicata alle prove libere. I piloti scenderanno in pista per la prima sessione a partire dalle 13:30, rimanendo sull’asfalto iberico fino alle 14:30. La seconda finestra è prevista per poche ore più tardi, con il semaforo verde della pitlane che si accenderà alle 17:00. La terza e ultima sessione di prove libere del GP di Spagna è in programma per la giornata di sabato 22 giugno, tra le 12:30 e le 13:30. Tutte le sessioni saranno disponibili agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi offre la diretta testuale di ogni sessione, aggiornandovi sull’azione in pista in tempo reale.

F1 – Prove libere GP Spagna