F1, GP Italia 2024: programma, date, orari e diretta tv

La F1 è pronta ad uno dei weekend più attesi dell’anno, il Gran Premio d’Italia. Il Circus lascia i Paesi Bassi dopo la tappa a Zandvoort e torna in pista per completare la double header inserita nel calendario. Il sedicesimo round della stagione va in scena a Monza, il ‘tempio della velocità’. Si tratta della gara di casa per Ferrari, che qui ha trovato l’ultima vittoria nel 2019. I tifosi italiani sono pronti a riversarsi sulle tribune del circuito lombardo, tingendo gli spalti di rosso.

Il fine settimana di gara andrà in scena tra il 30 agosto e l’1 settembre. I piloti scenderanno in pista per la prima volta in occasione delle prime due sessioni di prove libere, in programma per venerdì. Le FP1 andranno in scena tra le 13:30 e le 14:30, mentre le prove libere 2 sono attese tra le 17:00 e le 18:00. Sabato mattina, infine, avranno luogo le ultime prove libere, in programma tra le 12:30 e le 13:30. Nel pomeriggio team e piloti saranno impegnati nelle qualifiche, previste a partire dalle 16:00. Il weekend si concluderà poi domenica, con la gara che scatterà alle 15:00.

L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta e disponibile agli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, sarà possibile seguire tutte le sessioni anche tramite una diretta streaming, offerta dalle piattaforme di Sky Go e di NOW. Il fine settimana italiano vanterà anche la copertura in chiaro, con Tv8 pronto a seguire in tempo reale le qualifiche e la gara. In alternativa, Sportface.it metterà a disposizione una diretta testuale per ogni sessione in pista, fornendo poi risultati, pagelle e le parole dei protagonisti.