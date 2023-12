Empoli-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Lazio, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani due squadre in difficoltà e a caccia di punti per i rispettivi obiettivi: i toscani cercano punti salvezza contro il grande ex Sarri, che a sua volta vede la sua panchina traballare e deve tornare alla vittoria. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 18.30 di venerdì 22 dicembre.

Empoli-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.