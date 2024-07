Continental Gold Tour Budapest 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming atletica

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano e gli atleti vogliono farsi trovare pronti. La prossima tappa nel calendario dell’atletica è Budapest, in Ungheria, dove al Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár va in scena la tappa del circuito World Athletics Continental Tour Gold. Al via tanta Italia, da Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Mattia Furlani nel salto in lungo, passando per Leonardo Fabbri nel getto del peso. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento in tv le gare del Gyulai István Memorial – Hungarian Athletics Grand Prix.

STREAMING E TV – La tappa del Continental Tour Gold 2024 di Budapest sarà visibile in diretta su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe del Continental Tour Gold sono acquistabili al prezzo di 1,99€. Inoltre, le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport Uno (in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con una cronaca, tutti i risultati aggiornati e approfondimenti per non perdersi davvero alcuna emozione.