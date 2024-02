Cobolli-Tsitsipas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2024

Flavio Cobolli sfiderà Stefanos Tsitsipas nel secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024, torneo in programma sul cemento messicano. Un’altra bella settimana per il tennista romano, che prosegue la sua scalata nel ranking. Di nuovo qualificazioni superate e poi la vittoria ai danni di Felix Auger-Aliassime, ottenuta in rimonta. I primi 60 del ranking sono a un passo e questa trasferta nordamericana sta dando i suoi frutti. Ora un match difficile, contro Tsitsipas che in Messico si trova sempre a suo agio. Il greco non è nel migliore momento della sua carriera, ma all’esordio ha vinto un buon match contro l’ostico Safiullin.

