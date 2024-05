Cleveland Cavaliers-Boston Celtics oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-4 NBA Playoffs 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, gara-4 del secondo turno dei Playoff NBA 2023/2024. Dopo la sorprendente sconfitta in gara-2, Tatum e compagni sono tornati a dettare legge ed hanno vinto comodamente gara-3, riportandosi al comando. L’obiettivo è salutare l’Ohio con un’altra vittoria così da archiviare la pratica davanti ai propri tifosi, ma non sarà facile visto i Cavs venderanno cara la pelle nel tentativo di ristabilire la parità. La palla a due è prevista oggi, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio, all’01:00 ora italiana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cleveland-Boston dei playoff Nba.

STREAMING E TV – Gara-4 tra Cavs e Celtics sarà visibile in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.