Cile-Argentina stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming Copa America 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Cile-Argentina, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo A della Copa America 2024. Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, i campioni del mondo tornano in campo e vanno a caccia di altri tre punti per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno e sul primo posto del girone. Il Cile non fa troppa paura, anche perché per certi versi è una squadra a fine ciclo con tanti giocatori esperti in campo. Questa può essere però un’arma a doppio taglio visto che è senz’altro anche una squadra esperta.

Il calcio d’inizio di Cile-Argentina è fissato per le ore 3.00 italiane, nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno al Meadowlands Stadium di

East Rutherford La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro da Sportitalia, che detiene i diritti della Copa America e trasmetterà il match anche in diretta streaming. Il torneo sarà visibile inoltre per gli abbonati anche su Mola TV attraverso l’app su una smart tv compatibile e in streaming.