Brescia-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni su Brescia-Frosinone: ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming del match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida complicata per gli ospiti che, primi in classifica, vanno in casa del Brescia che ha bisogno di punti salvezza. Frosinone che, vincendo, potrà scappare via a + 6 dalla Reggina. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

