Brescia-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playout Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Rigamonti per Brescia-Cosenza, match valevole per l’andata dei playout del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. Le Rondinelle, dopo la sconfitta di misura subita nella gara di andata del San Vito Marulla, hanno assolutamente bisogno di vincere con due gol di scarto per evitare la retrocessione in Serie C. I ragazzi di William Viali, dal loro canto, hanno a disposizione due risultati su tre per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 1 giugno alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

