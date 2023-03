Boxe, Matteo Signani vs Felix Cash in tv: programma, orario e streaming Europeo pesi medi

di Redazione 24

A 43 anni Matteo Signani vuole scrivere un altro capitolo di una carriera già memorabile. Il Giaguaro, campione europeo, è chiamato a difendere il titolo continentale dei pesi medi contro l’imbattuto Felix Cash (16-0). Un match ostico, inserito in una cornice prestigiosa come quella della 02 Arena di Londra, dove Anthony Joshua cerca un nuovo inizio contro Jermaine Franklin. Nel terzultimo incontro, però, toccherà a Signani. Sarà possibile seguire interamente l’evento su Dazn, che vi offrirà una diretta esclusiva. L’evento inizia alle 20:00 di sabato 1 aprile. Per l’incontro di Signani bisognerà aspettare le 22:00 circa.

Programma

Jordan Flynn-Kane Baker

Ziyad Almaayouf-Georgi Velichkov

Peter Kadiru-Alen Lauriolle

Juergen Uldedaj-Benoit Huber

John Hedges-Daniel Bocianski

Campbell Hatton-Louis Fielding

Austin Williams-River Wilson-Bent

Matteo Signani-Felix Cash (Europeo pesi medi)

Fabio Wardley-Michael Coffie (Wba Continental pesi massimi)

Anthony Joshua-Jermaine Franklin (pesi massimi)