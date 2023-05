Boxe, Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko stanotte in tv: programma, orario e streaming

Tutto pronto per l’incontro più atteso dell’anno: Devin Haney sfida Vasiliy Lomachenko con l’obiettivo di difendere tutte le cinture mondiali dei pesi leggeri e lo status di campione indiscusso della divisione. Si parte alle 04:00 (orario italiano) della notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio, ma l’incontro principale tra Haney e Lomachenko non avrà luogo prima delle 06:00 del mattino. Un evento imperdibile tra due fuoriclasse, a poche settimane dal successo di Gervonta Davis su Ryan Garcia. La divisione dei pesi leggeri si conferma ricchissima. Ventinove vittorie, zero sconfitte per Haney. Di fronte nella cornice dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas avrà Lomachenko, tornato a combattere lo scorso ottobre contro Jamaine Ortiz dopo un periodo di inattività legato alla guerra in Ucraina. Bisognerà però attendere per la copertura tv, che negli Stati Uniti è assicurata da Espn e in Inghilterra da Sky. In Italia infatti non è stata ancora comunicata la diretta televisiva o streaming dell’evento, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità in merito. Sportface.it vi terrà aggiornati e domenica mattina vi offrirà la cronaca del match tra Haney e Lomachenko.

Programma

Emiliano Vargas vs. Rafael Jasso (pesi leggeri)

Amari Jones vs. Pachino Hill (pesi medi)

Abdullah Mason vs. Desmond Lyons (pesi leggeri)

Nico Ali Walsh vs. Danny Rosenberger (pesi medi)

Floyd Diaz vs. Luis Saavedra (pesi gallo)

Oscar Valdez vs. Adam Lopez (pesi superpiuma)

Raymond Muratalla vs. Jeremia Nakathila (pesi leggeri)

Juno Nakatani vs. Andrew Maloney (titolo mondiale Wbo pesi supermosca vacante)

Devin Haney vs. Vasiliy Lomachenko (titoli mondiali pesi leggeri IBF, WBA, WBC e WBO)