Basket, Eurolega 2022/2023 25^ giornata: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 25^ giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Nella settimana degli impegni delle Nazionali, come di consueto, l’azione della massima competizione europea per club non si ferma. Scontri diretti interessanti per le italiane: l’Olimpia Milano se la vedrà contro il Panathinaikos nella speranza di allungare la striscia di vittorie, mentre la Virtus Bologna dovrà battere il Baskonia per accorciare in classifica e avvicinare nuovamente la zona playoff. Ecco, quindi, il programma del turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione.

Giovedì 23 febbraio

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv – FC Bayern Monaco (Eleven Sports)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Panathinaikos Atene (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:30 – Real Madrid – Zalgiris Kaunas (Eleven Sports)

Ore 21:00 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Fenerbahce Beko Istanbul (Eleven Sports)

Venerdì 24 febbraio

Ore 19:00 – Stella Rossa Belgrado – ALBA Berlino (Eleven Sports)

Ore 20:00 – LDLC ASVEL Villeurbanne – Anadolu Efes Istanbul (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Uno)

Ore 20:30 – Valencia Basket – Olympiacos Pireo (Eleven Sports)

Ore 20:45 – FC Barcellona – AS Monaco (Eleven Sports, Dazn)