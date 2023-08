Bari-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Cittadella, match dello stadio San Nicola valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Michele Mignani, freschi di una grande vittoria ottenuta ai danni della Cremonese, vogliono dare seguito ai risultati per piazzarsi nelle posizioni di vertice della classifica. La squadra granata, invece, dopo la sconfitta con il Parma, spera di rialzare subito la testa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

