Argentina-Canada, Copa America 2024: data, orario, diretta tv e streaming

La Copa America 2024 si apre nella notte italiana tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno con la sfida tra Argentina e Canada. I campioni in carica aprono le danze in quel di Atlanta contro la compagine nordamericana, per un gruppo A che include anche Perù e Cile. Ancora una volta sarà presente Lionel Messi, chiamato a guidare l’Albiceleste sognando un altro grande trofeo da aggiungere in bacheca. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il calcio d’inizio di Argentina-Canada è fissato per le 2:00 italiane di venerdì 21 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia, che detiene i diritti della Copa America anche per la diretta streaming. Il torneo sarà visibile inoltre anche su Mola TV attraverso l’app su una smart tv compatibile e in streaming.