La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alcione Milano-Albinoleffe, match dello stadio Romeo Neri valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine padrona di casa, dopo un momento di difficoltà, è tornata a macinare punti conquistando due vittori e un pareggio nelle ultime tre sfide: l’obiettivo è proseguire la serie positiva per avvicinarsi al quarto posto in classifica.

Alcione Milano-Albinoleffe, come seguire il match

La formazione bergamasca, dal suo canto, arriva da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre sfide e ha intenzione di continuare su questa strada, in modo tale da consolidare il proprio attuale piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

