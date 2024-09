A che ora gareggiano Fabbri e Furlani? Orario e diretta tv Diamond League Zurigo 2024

Ecco il programma con l’orario e come vedere in diretta la prova del getto del peso di Leonardo Fabbri e del salto in lungo di Mattia Furlani nella tappa di Zurigo della Diamond League 2024. Avversari del calibro di Ryan Crouser e Joe Kovacs per il lanciatore toscano, determinato a dare continuità ai buoni risultati ottenuti in stagione. Non manca la concorrenza neppure per il saltatore laziale, che ritrova Miltiadis Tentoglou e Wayne Pinnock, con cui ha condiviso il podio a Parigi. Leonardo Fabbri gareggerà a partire dalle ore 19:20, mentre Mattia Furlani gareggerà a partire dalle ore 20:18.

STREAMING E TV – La tappa della Diamond League 2024 di Zurigo sarà visibile in differita on demand su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe della Diamond League sono acquistabili al prezzo di 1,99€. Inoltre, le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport Arena (in streaming su Sky Go e Now), e in chiaro su Rai Sport HD (in streaming su Rai Play) a partire dalle ore 20.00, dunque le gare precedenti non saranno visibili. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.