A che ora gareggia Leonardo Fabbri oggi? Programma e orari getto del peso Diamond League Londra 2024

Prove di Parigi 2024 a Londra, sede della decima tappa di Diamond League 2024, in programma oggi, sabato 20 luglio, nella cornice del London Stadium. Un’occasione speciale, non solo per la vicinanza con la rassegna olimpica, ma anche perché nel getto del peso sarà l’occasione di vedere all’opera i grandi big come Ryan Crouser, Leonardo Fabbri, Joe Kovacs. Senza dimenticare Payton Otterdahl e l’argento iridato indoor di Glasgow Tom Walsh (Nuova Zelanda). Per Fabbri è un’occasione speciale. E gli occhi dell’Italia saranno puntati inevitabilmente su di lui. Si parte alle 14:23, ora italiana, di oggi, sabato 20 luglio. L’azzurro ha l’autostima di chi in stagione è ormai abbonato ai lanci sopra i 22 m, con tanto di titolo europeo con record dei campionati 22,45 e di primato italiano portato a 22,95 a Savona. Insomma, numeri da fenomeno. Ma di fronte c’è il leader stagionale Joe Kovacs (23,13), oltre naturalmente a Crouser che è nella storia con quel 23,56 dello scorso anno. Ora un altro confronto tutto da seguire.

A completare la lista degli iscritti anche Jacko Gill (neozelandese con un personale di 22.12), lo statunitense Roger Steen (22.08) e il britannico Scott Lincoln (21.31). Si parte alle 14:23, ora italiana. Inoltre, le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport Arena (in streaming su Sky Go e Now), e in chiaro su Rai Sport HD (in streaming su Rai Play). Il meeting londinese sarà visibile in differita su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe della Diamond League sono acquistabili al prezzo di 1,99€.