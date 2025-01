L’Italia dello slitino termina il fine settimana di Winterberg con la seconda medaglia continentale dopo quella ottenuta in doppio da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Nella tappa di Coppa del Mondo che vale anche come competizione Europea, arriva il bronzo nella prova a squadre: Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e le già citate Voetter/Oberhofer salgono sul terzo gradino del podio chiudendo con un tempo complessivo di 3:12.008. Nessun rimpianto, le prime due piazze sono abbastanza distanti: l’oro è andato all’Austria di Egle, Gatt/Schoepf, Mueller e Egle/Kopp, che ha superato di novantuno centesimi la Germanai di Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan e Degenhardt/Rosenthal.

ORDINE DI ARRIVO

1. Austria 3:11.428

2. Germania +0.091

3. ITALIA +0.580

4. Lettonia +1.493

5. Polonia +2.221

6. Ucraina +3.557

7. Romania +3.759

FISCHNALLER SESTO NELLA GARA MASCHILE

Nel singolo maschile arriva il sesto posto per Dominik Fischnaller al termine di una gara in cui l’atleta azzurro ha provato a raggiungere il podio, ma dopo il quinto posto della prima run ha perso una posizione nel corso della seconda. 1:42.317 il tempo di Fischnaller, che è giunto a circa tre decimi dal terzo posto occupato dall’austriaco Nico Gleirscher, mentre il titolo europeo è andato a Jonas Mueller, che al fotofinish ha avuto la meglio sul tedesco Max Langenham. Abbastanza indietro gli altri nostri portacolori, con Lukas Peccei che finisce in quindicesima posizione, Leon Felderer diciassettesimo e Alex Gufler a chiudere la top-20 della classifica odierna.

ORDINE DI ARRIVO

1 8 AUT Mueller, Jonas 1:41.742

2 15 GER Langenhan, Max +0.055

3 13 AUT Gleirscher, Nico +0.101

4 11 AUT Kindl, Wolfgang +0.223

5 14 GER Loch, Felix +0.323

6 16 ITA Fischnaller, Dominik +0.575

7 12 AUT Gleirscher, David +0.687

8 5 UKR Dukach, Anton +0.950

9 17 LAT Aparjods, Kristers +0.985

10 7 GER Grancagnolo, Timon +1.017

COPPA DEL MONDO: ITALIA QUINTA NEL BOB A 4

Fine settimana di Coppa del Mondo di bob che invece per i colori italiani si è conclusa a Innsbruck con una quinta posizione nella gara del bob a 4. Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti hanno chiuso con un tempod i 1:40.83, non troppo lontani da un podio che sembrava certamente alla portata e conquistato in terza piazza da una delle tre squadre tedesche, quella composta da Lochner, Fleischhauser, Tasche e Bauer. La vittoria, come facilmente prevedibile, è andata a un’altra formazione di casa, quella guidata da Francesco Friedrich e che vedeva impegnati anche Matthia Sommer, Alexander Schuller e Felix Straub. Nel mezzo, si è piazzata la Gran Bretagna di Brad Hall, con Taylor Lawrence, Leon Greenwood e Arran Gulliver.