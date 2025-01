Dopo una domenica di certo non indimenticabile, con pochi incontri combattuti ed emozioni, l’Australian Open spera di regalare ben altre sensazioni in questo lunedì 20 gennaio in cui si concluderanno gli ottavi di finale dei due tabelloni di singolare. L’attenzione da parte degli appassionati italiani non potrà che essere in particolar modo rivolta ai due azzurri ancora in corsa, ovvero Jannik Sinner – che sfida Holger Rune -, e Lorenzo Sonego, che vuole proseguire il suo splendido torneo e si ritrova ad affrontare il giovane temibilee Learner Tien.

ATTESA PER SINNER E SONEGO

Bisognerà puntare la sveglia per vedere l’atteso matchup tra Jannik Sinner e Holger Rune. In un percorso che oggettivamente non pare di quelli impossibili verso la finale per il numero uno del mondo, il tennista danese rappresenta probabilmente l’ostacolo che fa più paura in questo momento. Non tanto per i risultati ottenuti recentemente, dato che il suo 2024 è stato negativoe in questi giorni a Melbourne è andato a corrente alternata come suo solito, vincendo due match al quinto set e andando molto vicino a giocarne un altro contro Matteo Berrettini. Ma il potenziale e il talento del classe ’03 sono sotto gli occhi di tutti, quindi servirà un Sinner d’alto livello. I precedenti dicono 2-2, con sfide sempre molto combattute.

Toccherà invece a Lorenzo Sonego provare a interrompere la meravigliosa favola di Learner Tien. Il tennista statunitense di origini vietnamite si è preso la scena in questi giorni, presentandosi anche al grande pubblico dopo aver fatto conoscere il suo nome agli appassionati con una stagione 2024 ricca di successi a livello ITF e Challenger. Poi le Next Gen Finals e ora il gran cammino a Melbourne Park, dove sono già sei le vittorie tra qualificazioni e main draw, con lo scalpo di Daniil Medvedev nel mezzo.

‘Sonny’, però, non è stato a guardare. Prestazioni decisamente positive da parte del torinese contro Wawrinka, Fonseca e Marozsan, tre avversari tutti complicati da affrontare per motivi diversi. Ora, l’occasione di approdare ai quarti di finale di una prova dello Slam per la prima volta in carriera. Le possibilità ci sono.

LE SFIDE FEMMINILI DELLA ROD LAVER ARENA

Il programma della Rod Laver Arena sarà aperto da un match femminile, quello che vedrà di fronte Elina Svitolina e Veronika Kudermetova. Si sperava ci potesse essere la nostra Jasmine Paolini in questa sfida, ma la tennista di Bagni di Lucca si è fatta sorprendere da una Svitolina che è apparsa in gran forma e parte con i favori del pronostico contro la maggiore delle sorelle russe. Durante la prima settimana dell’anno si era distinta la minore Polina, in finale a Brisbane, ora invece torna a far parlare di se Veronika, che dopo un 2024 abbastanza negativo vuole tornare ad alti livelli.

L’altra sfida femminilee in programma sulla RLA è quella in sessione serale tra la numero due del mondo Iga Swiatek e la lucky loser Eva Lys. Splendida storia quella della tedesca, ripescata letteralmente all’ultimo momento quando aveva già fatto le valigie per tornarsene in Europa e ora ancora in corsa una settimana dopo. Già due volte ha dovuto cambiare il biglietto di ritorno, e nel frattempo si gode il miglior risultato della carriera. Ora, anche la possibilità di scendere in campo su uno dei campi più prestigiosi al mondo e contro una delle giocatrici più forti.

GLI ALTRI INCONTRI

Gael Monfils non smette mai di stupire, è in striscia positiva da otto incontro e cercherà di sovvertire il pronostico anche contro un Ben Shelton che ha mostrato ottime cose durante la prima settimana. Tre belle vittorie per il giovane americani contro Nakashima, Carreno-Busta e Musetti, che erano un percorso tutt’altro che banale per arrivare agli ottavi. In sessione serale toccherà invece al padrone di casa Alex De Minaur, che dovrà stare molto attento all’ennesimo giovane in rampa di lancio, un Alex Michelsen che migliora di partita in partita. A livello femminile Rybakina-Keys e Navarro-Kasatkina sulla carta sembrano due sfide abbastanza equilibrate e dall’esito incerto.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI 20 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 01:30 – Kudermetova vs (28) Svitolina

Non prima delle 04:00 – (1) Sinner vs (13) Rune

Ore 09:00 – (LL) Lys vs (2) Swiatek

a seguire – Michelsen vs (8) De Minaur

MARGARET COURT ARENA

Ore 11:30 – (15) Haddad Maia/Siegemund vs (2) Dabrowski/Routliffe

Non prima delle 04:00 – (6) Rybakina vs (19) Keys

a seguire – Monfils vs (21) Shelton

JOHN CAIN ARENA

Ore 01:00 – (15) Nys/Roger-Vasselin vs Machac/Zhang

a seguire – (9) Mladenovic/Zhang vs (5) Chan/Kichenok

Non prima delle 04:30 – Sonego vs (Q) Tien

Non prima delle 06:30 – (8) Navarro vs (9) Kasatkina

a seguire – Babos/Arevalo vs (WC) Gadecki/Peers