L’Italia conquista altri quattro podi a Milano, tappa conclusiva dell’ISU Short Track World Tour 2021/2025, valevole come test event per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Dopo la sessione di ripescaggi del mattino, all’Unipol Forum di Assago sono andati in scena i turni decisivi delle ultime cinque specialità. La squadra azzurra sorride ancora e festeggia davanti al proprio pubblico il terzo posto nei 1500 metri ed il secondo nei 500 metri della fuoriclasse Arianna Fontana, il secondo posto di Pietro Sighel nei 1000 metri maschili e della staffetta maschile. L’Italia dunque chiude questa tappa casalinga del World Tour con un totale di 7 podi. Di seguito, nel dettaglio tutti i risultati della sessione pomeridiana di domenica 16 febbraio e le classifiche definitive del massimo circuito internazionale.

TUTTI I RISULTATI DELLE FINALI DEL SABATO

Staffetta mista sfortunata e squalificata

Nella staffetta mista che apre le danze succede di tutto. L’Italia passa in testa con un meraviglioso sorpasso interno ai danni di due avversarie nella penultima frazione femminile, ma poi nel cambio il Canada travolge Betti, che cade a terra e non riesce a spingere nel migliore dei modi Ioriatti. L’Italia non molla e si riavvicina con Nadalini, poi Sighel si lancia bene sul traguardo e chiude secondo dietro all’Olanda. L’attenzione dell’arbitro però rimane sul contatto tra Italia e Olanda, avvenuto poco prima del cambio funesto, e la decisione penalizza il quartetto azzurro, squalificato. La vittoria va dunque ai Paesi Bassi, davanti a Canada e Giappone, rispettivamente secondo e terzo.

Doppio podio per Arianna Fontana

Arianna Fontana ed Elisa Confortola tagliano il traguardo rispettivamente in terza e quarta posizione nella Finale A dei 1500 metri. Vittoria per la belga Hanne Desmet, che precede la statunitense Kristen Santos-Griswold. Terza nella Finale B Gloria Ioriatti, che aveva chiuso la seconda semifinale al quarto posto dietro alla compagna di squadra Fontana. Confortola aveva invece terminato in seconda posizione la seconda semifinale, dietro alla statunitense Stoddard e beneficiando della squalifica della canadese Courtney Sarault in seguito ad un contatto proprio con l’azzurra nel rettilineo.

La veterana valtellinese si esalta davanti al proprio pubblico anche nella distanza più corta, su cui è campionessa olimpica in carica. L’atleta dell’Ice Lab stacca la qualificazione per la Finale A chiudendo seconda alle spalle dell’olandese Michelle Velzeboer in semifinale. Nella finalissima poi Fontana taglia il traguardo in seconda posizione, davanti alle olandesi Xandra e Michelle Velzeboer (rispettivamente terza e quarta) e alle spalle della statunitense Santos-Griswold. Stop ai quarti di finale per Chiara Betti, terza nella sua heat dietro a Velzeboer ed alla connazionale Fontana, ed Arianna Sighel, quarta nell’ultima batteria.

Staffetta maschile spettacolare, Sighel ancora a podio

Pietro Sighel, dopo aver vinto la sua semifinale, nella Finale A dei 1000 metri si è fermato solamente al cospetto del canadese William Dandjinou, vincitore di giornata, chiudendo secondo. Terza posizione per il creano Sungwoo Jang. Luca Spechenhauser si è imposto nella Finale B, precedendo Quentin Fercoq, il lettone Roberts Kruzbergs ed il canadese Felix Roussel. Thomas Nadalini si è invece fermato ai quarti di finale, dove ha chiuso al secondo posto la sua heat dietro al connazionale Spechenhauser ma è stato poi sanzionato per un leggero blocco con il braccio ai danni del francese Fercoq. Nel secondo quarto, invece, Sighel aveva chiuso secondo, dietro solamente al canadese Felix Roussel.

Nell’ultima finale di giornata, quella della staffetta maschile 5000 metri, il quartetto composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Pietro Sighel parte guardingo. Gli azzurri salgono di colpi nella seconda parte di gara, poi ci pensa Sighel a ricucire sul Canada, che aveva preso qualche metro di vantaggio. L’Italia quindi taglia il traguardo in prima posizione facendo esaltare il pubblico del Forum di Assago con un trionfo spettacolare. Seconda posizione per il Canada, mentre sul terzo gradino del podio sale il Kazakistan, beneficiando delle scivolare di Giappone prima e Cina poi.

Short Track World Tour 2024/2025: le classifiche finali

Una curiosità riguarda i pari meriti: il regolamento, infatti, non specifica quali criteri seguire per sciogliere i pari meriti in classifica. Così l’Italia, per esempio, condivide la vittoria della classifica di specialità della staffetta femminile con il Canada. Di seguito, la top-3 ed i piazzamenti degli azzurri in tutte le classifiche, generali e di specialità, dell’ISU Short Track World Tour 2024/2025.

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

1. DANDJINOU William (CAN) 1184

2. van ‘T WOUT Jens (NED) 950

3. SIGHEL Pietro (ITA) 764

13. NADALINI (ITA) 348

17. SPECHENHAUSER (ITA) 203

41. PREVITALI (ITA) 42

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

1. SANTOS-GRISWOLD Kristen (USA) 1120

2. VELZEBOER Xandra (NED) 950

3. STODDARD Corinne (USA) 948

9. CONFORTOLA (ITA) 496

10. FONTANA (ITA) 493

16. IORIATTI (ITA) 254

22. BETTI (ITA) 124

41. SIGHEL (ITA) 36

500 MASCHILI

1. DUBOIS Steven (CAN) 460

2. DANDJINOU William (CAN) 312

3. SIGHEL Pietro (ITA) 268

3. van ‘T WOUT Jens (NED) 268

3. PIERRE-GILLES Jordan (CAN) 268

15. NADALINI (ITA) 102

36. PREVITALI (ITA) 6

500 FEMMINILI

1. SANTOS-GRISWOLD Kristen (USA) 410

2. VELZEBOER Xandra (NED) 398

3. BRUNELLE Florence (CAN) 360

9. FONTANA (ITA) 184

14. BETTI (ITA) 106

26. SIGHEL (ITA) 24

1000 MASCHILI

1. DANDJINOU William (CAN) 380

2. van ‘T WOUT Jens (NED) 360

3. KRUZBERGS Roberts (LAT) 294

6. SIGHEL (ITA) 240

15. SPECHENHAUSER (ITA) 100

16. NADALINI (ITA) 84

23. PREVITALI (ITA) 36

1000 FEMMINILI

1. VELZEBOER Xandra (NED) 374

2. STODDARD Corinne (USA) 370

3. BLAIS Danae (CAN) 320

8. CONFORTOLA (ITA) 190

9. FONTANA (ITA) 182

11. IORIATTI (ITA) 144

29. BETTI (ITA) 18

1500 MASCHILI

1. DANDJINOU William (CAN) 480

2. PARK Jiwon (KOR) 320

3. van ‘T WOUT Jens (NED) 314

4. SIGHEL Pietro (ITA) 256

7. NADALINI (ITA) 156

14. SPECHENHAUSER (ITA) 103

1500 FEMMINILI

1. DESMET Hanne (BEL) 404

2. SANTOS-GRISWOLD Kristen (USA) 380

3. STODDARD Corinne (USA) 360

5. CONFORTOLA (ITA) 274

9. FONTANA (ITA) 127

13. IORIATTI (ITA) 104

37. SIGHEL (ITA) 12

STAFFETTA MISTA

1. Olanda 440

2. Canada 370

3. Corea del Sud 322

6. Italia 260

STAFFETTA FEMMINILE

1. Italia 420

1. Canada 420

3. Olanda 366

STAFFETTA MASCHILE

1. Canada 400

2. Cina 390

3. Italia 360