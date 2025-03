Flora Tabanelli non riesce a centrare una medaglia iridata nello slopestyle ai Mondiali di sci freestyle in corso a St.Moritz. In Svizzera, la 17enne campionessa azzurra – autrice del miglior punteggio in eliminatoria – si ferma i piedi del podio con la quarta posizione ottenuta in seguito a una seconda run da 66,34 punti dopo il 53,64 della prima. Un paio di leggere imprecisioni sono costate un piazzamento in top-3 alla 17enne rappresentante dell’Esercito in una gara che ha visto festeggiare la padrona di caa Mathilde Gremaud. L’elvetica riesce a difendere il suo titolo con un punteggio di 88,65 che non ha lasciato scampo alle avversarie. La più vicina, la medaglia d’argento Lara Wolff, si è fermata infatti a 73,33. Sul podio anche la canadese Megan Oldham, terza con 70,63. Tabanelli avrà una grande opportunità di rifarsi il 29 marzo, quando sarà impegnata nel Big Air che quest’anno l’ha vista trionfare in Coppa del Mondo.

CLASSIFICA SLOPESTYLE DONNE

1 Gremaud Mathilde SUI 85.65

2 Wolf Lara AUT 73.33

3 Oldham Megan CAN 70.63

4 Tabanelli Flora ITA 66.34

5 Andrews Ruby Star NZL 60.91

6 Muir Kirsty GBR 58.24

7 Karava Anni FIN 57.63

8 Liu Mengting CHN 57.42

9 Henderson Grace USA 54.38

10 Dumont Zanella Kim FRA 49.98

11 Hamill Marin USA 46.17

12 Disbrowe Madeleine NZL 26.35

MIRO TABANELLI LONTANO DAL PODIO

Giornata avara di soddisfazioni anche per il fratello maggiore di Flora, ovvero Miro Tabanelli, impegnato nella finale maschile. L’azzurro si è piazzato in dodicesima posizione, ben lontano dalla corsa al podio in una gara molto equilibrata dalla prima all’ultima serie di acrobazie dei protagonisti. A trionfare è il norvegese con Birk Ruud e il suo 89.10; seconda piazza per Marc Forehand (85.53) davanti al connazionale Alex Hall (84.72). Quattordicesimo Tabanelli con un 51.76 ottenuto nella prima run.

CLASSIFICA SLOPESTYLE UOMINI

1. Birk Ruud (NOR) 89.10

2. Marc Forehand (USA) 85.53

3. Alex Hall (USA) 84.72

4. Andri Ragettli (SUI) 83.79

5. Tormod Frostad (NOR) 83.60

6. Luca Harrington (NZL) 82.31

7. Troy Podmilsak (USA) 80.90

8. Hunter Henderson (USA) 79.74

9. Fabian Boesch (SUI) 78.54

10. Sebastian Schjerve (NOR) 77.76

11. Henry Sildaru (EST) 76.33

12. Evan Mceachran (CAN) 74.57

13. Axel Burmansson (SWE) 73.27

14. Miro Tabanelli (ITA) 51.76

15. Elias Syrja (FIN) 48.80

16. Ben Barclay (NZL) 37.71

MOGULS, TRIONFANO KAUF E KINGSBURY

Giornata di finali anche per le prove di Dual Moguls. La prova feemminile ha visto il trionfo Jaelin Kauf in una finale tutta statunitense contro Tess Johnson; sul podio anche la kazaka Anastassiya Gorodko, che superando nella finalina Kylie Kariotis ha evitato un tris tutto a stelle e strisce. Come da pronostico Mikael Kingsbury si è preso l’oro nella gara maschile; argento per Ikuma Horishima, bronzo peer Matt Graham.