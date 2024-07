Sci di fondo, Federico Pellegrino annuncia il ritiro dopo i Giochi di Milano-Cortina 2026

“E’ arrivato il momento di dire basta alla mia carriera agonistica. Non è oggi quel momento ma è una data fissata nel calendario, ovvero la chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. E’ il momento giusto di ufficializzare questa decisione”. Con queste parole Federico Pellegrino, plurimedagliato olimpico e campione del mondo nella sprint di fondo nel 2017, ha annunciato i suoi piani per il ritiro.

“Da questa settimana riprendo la preparazione insieme alla squadra e così sarà per tutto l’anno – spiega Pellegrino ai canali ufficiali FISI -. Per questo periodo di allenamento ho optato per una diversa organizzazione del lavoro rispetto agli scorsi anni, ricevendo la conferma che gambe e testa ci sono. In accordo con mia moglie ho deciso di fissare un nuovo obiettivo che coinciderà con la fine della mia carriera, coincidente con la partecipazione del 22 febbraio 2026 alla 50 km in tecnica classica delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, prova di chiusura del programma dello sci di fondo in Val di Fiemme”.

“Voglio fare mio l’obiettivo di vincere una medaglia olimpica in un evento a squadre, a prescindere dall’essere schierato o meno in gara, come componente utile alla causa fin dagli allenamenti – prosegue -. La mia preparazione da qui alla fine della carriera agonistica non cambierà di molto rispetto al passato: nel 2025 c’è un Mondiale a Trondheim, nella stessa Norvegia in cui esordii nei Mondiali del 2011 a Oslo. In quell’occasione lasciai il segno come giovane promettente, stavolta vorrei riprovarci come rompiscatole in casa dei dominatori del fondo. Mi concentrerò sulla sprint in tecnica libera, sarà quella il mio obiettivo, dopo i miei pensieri si concentreranno su gare a squadre e 50 km olimpica”.